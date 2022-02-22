Британский МИД указал в качестве адреса подпавшего под санкции банка адрес ЦБ РФ

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. МИД Соединенного Королевства указал адресом банка "Россия", попавшего во вторник под британские санкции, адрес Центрального банка РФ. Это следует из обновленного санкционного списка, опубликованного Форин оффисом.

В качестве адреса банка "Россия" указана "ул. Неглинная, 12, Москва", что соответствует адресу ЦБ РФ. Тем временем настоящим адресом банка "Россия" является Санкт-Петербург, площадь Растрелли, д. 2, лит. А.

Всего во вторник было объявлено о рестрикциях в отношении пяти российских банков. Помимо банка "Россия", это также Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития.

Как указано в опубликованном санкционном списке, все активы указанных банков в случае их обнаружения на территории королевства будут заморожены.