ЦБ хочет повысить для КПК лимит расходования выручки из касс до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Банк России планирует повысить для кредитных потребительских кооперативов лимит расходования выручки из касс до 300 тыс. рублей, следует из сообщения регулятора.

"Банк России планирует повысить для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов лимит расходования выручки из кассы со 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Такую сумму кооперативы смогут выдавать пайщикам - физическим лицам без предварительного зачисления на банковский счет", - сообщает регулятор.

Изменения предусмотрены проектом указания Банка России и направлены на повышение доступности предоставления услуг по выдаче займов кооперативами. "Для других участников наличных расчетов сохранятся действующие правила", - указывает ЦБ.