Бундестаг заявил, что остановка "Северного потока - 2" противоречит международному праву

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии лишь искало предлог для остановки проекта "Северный поток - 2" и действует глупо с геополитической точки зрения. Такое мнение высказал во вторник корреспонденту ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

"Наивное германское правительство лишь искало предлог для остановки проекта. Оно действует глупо с геополитической точки зрения, и у него нет эмпатии к чувствам россиян", - считает депутат. "Правительство ФРГ выдвинет условия для запуска ["Северного потока - 2"], которые Россия не сможет выполнить. То, что это решение противоречит международному праву и будет вести к повышению цен на газ, свидетельствует о его направленном против германских интересов характере", - подчеркнул Котре.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке процесса сертификации газопровода "Северный поток -2" после решения Москвы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.