Президент Сербии считает, что Европа не сможет без российского газа

БЕЛГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Европа не сможет выжить без российского газа. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич, комментируя заявление зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о цене на газ по €2 тыс. за 1 тыс. кубометров.

"Для нас цена в $2 тыс. абсолютно невыносима, надеюсь, мы сможем достигнуть какого-то более подходящего соглашения, но... невыносимо. Не знаю, кто в Европе это сможет платить, а без российского газа они не могут. То, что танкерами привезут сжиженный газ, - пустые слова, это даже часть от необходимого не покроет. Это плохие новости", - заявил Вучич.

Ранее генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович сообщил, что Сербия планирует в марте или апреле начать переговоры с российским "Газпромом" по новому газовому контракту сроком минимум на 10 лет. Он выразил надежду, что новые цены на российский газ для Сербии будут минимум на 30% ниже рынка.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после остановки сертификации "Северного потока - 2" предрек Европе новый мир, в котором она будет платить по €2 тыс. за тысячу кубометров газа. Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.