Эксперт: у РФ есть альтернативы SWIFT на случай ее отключения от системы в рамках санкций

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия сумеет найти альтернативу SWIFT в случае, если страны Запада в качестве санкционных мер решат отключить ее от этой системы. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал эксперт клуба "Валдай", член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Александр Лосев.

"В долгосрочной перспективе не очень сохраняется перспектива самой системы SWIFT, потому что чем больше таких угроз звучит, тем больше будет появляться альтернативных систем. Европейцы уже разработали похожую на SWIFT систему для торговли с Ираном, Китай разработал свою", - сказал он.

По словам аналитика, Россия может подключаться, в частности, к китайской версии. "Чем больше угроз, тем вероятнее появление альтернатив, и SWIFT уже будет не нужен", - добавил Лосев.

Комментируя угрозы в отношении проекта "Северный поток - 2" он выразил уверенность, что газопровод все-таки будет введен в эксплуатацию. "Он заработает, как и предполагалось, во второй половине года. Европа не может без российской нефти и газа, и риски украинского транзита сейчас возрастают. Если Европа только сейчас импортирует 400 млрд кубов, дальше потребности будут только расти. Вот и Катар уже признался, что не сможет заменить, и Америка не сможет сжиженным газом это заменить. Европе деваться некуда", - подчеркнул эксперт.

Лосев уверен, что серьезные санкции маловероятны, по его словам, на это указывают заявления о разного рода исключениях из обещанных "страшных" санкций. "Мы видим, как Европа готова на всякие исключения, а это значит, что серьезных санкций не будет, потому что жесткими санкции могут быть лишь тогда, когда все страны, с которыми Россия поддерживает торговые отношения, введут их одновременно и в самой жесткой форме. А если какие-то страны не хотят этого делать, то никаких жестких санкций ввести невозможно", - заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Решение президента России вызвало негативную реакцию в странах ЕС. На Западе расценили его как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония. В Киеве подчеркнули, что "не намерены никому отдавать свои территории".