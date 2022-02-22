В России начался сев ранних яровых культур

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сев ранних яровых культур начался в России, засеяно около 20,3 тыс. га. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов начался сев ранних яровых культур. Мягкая зима на юге и Северном Кавказе создала предпосылки для раннего сева, который начался в Крыму и в Ставропольском крае. На сегодняшний день в целом по стране уже засеяно порядка 20,3 тыс. га", - отмечается в сообщении.

В Минсельхозе также отметили, что в стране продолжается подкормка озимых культур, работы проведены на 474,3 тыс. га. Как пояснили в министерстве, для достижения максимальной урожайности особое внимание уделяется своевременному внесению минеральных удобрений. Этому способствует запрет на экспорт аммиачной селитры до 1 апреля, что позволяет сохранить ее доступность для аграриев.

По данным Минсельхоза, готовность техники к работе в полях в настоящее время составляет около 86%. При этом, как заверили в министерстве, к началу сезонных работ она будет обеспечена в каждом регионе в полном объеме. Потребность в горюче-смазочных материалах сохранилась на уровне прошлого года - порядка 4,7 млн тонн дизельного топлива и 689 тыс. тонн автобензина. Традиционно почти половина этого объема требуется для проведения посевной, отметили в Минсельхозе. Там также напомнили, что в текущем году под озимыми засеяно около 19 млн га. В хорошем и удовлетворительном состоянии находится порядка 97% посевов, что выше прошлогодних показателей. Минсельхоз рассчитывает на их сохранение к началу активной вегетации. Вся посевная площадь, по прогнозу, составит 81,3 млн га.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, которые приводятся в сообщении, планируется увеличение сева под зерновыми, сахарной свеклой, овощами и картофелем в организованном секторе. В целом подготовка к полевым работам в России проходит штатно, аграрии обеспечены достаточными объемами семян, топлива, минеральных удобрений и продолжают формировать запасы, заключили в Минсельхозе.