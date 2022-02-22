{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,58-1,59%

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,58-1,59% - данные торгов.

Новость дополняется

Теги
Россия
Путин считает важным наращивать использование нацвалют в расчетах РФ и Азербайджана
Президент России отметил, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16% и достиг $3,4 млрд, а общий объем встречных капиталовложений составляет порядка $6 млрд
Читать полностью