Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,58-1,59%

Путин считает важным наращивать использование нацвалют в расчетах РФ и Азербайджана

Президент России отметил, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16% и достиг $3,4 млрд, а общий объем встречных капиталовложений составляет порядка $6 млрд

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