Путин считает важным наращивать использование нацвалют в расчетах РФ и Азербайджана

/Обновлено, добавлены подрМОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что более активное использование национальных валют двух стран способствовало бы укреплению их финансовых связей.

"Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчетах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России", - сказал Путин.

По его словам, в целом был подробно рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов, и прежде всего - возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей. Президент РФ отметил, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16% и достиг $3,4 млрд, а общий объем встречных капиталовложений составляет порядка $6 млрд.

"В скором времени очередное заседание проведет российско-азербайджанская межправительственная комиссия, также планируем направить российские деловые миссии в Азербайджан для изучения возможностей по развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства и ряда других отраслей", - продолжил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российские бизнес-структуры заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики, готовы оказывать содействие в модернизации азербайджанских электросетей, а также подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии.

Президент РФ также высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном в промышленности и транспортной сфере. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена, реализуются совместные проекты в сфере автотранспорта, указал он.