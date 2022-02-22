СМИ: Япония, Сингапур и Тайвань поддержали план США по экспортному контролю против России

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты заручились поддержкой Японии, Сингапура и Тайваня в вопросе потенциального введения мер экспортного контроля против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает во вторник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, меры, о которых идет речь, являются составной частью более широкого пакета санкций, направленных на то, чтобы нанести урон российской экономике и технологическому сектору. Журнал подчеркивает, что Япония, Сингапур и Тайвань являются тремя крупными производителями полупроводников, компьютерных чипов и другой высокотехнологичной продукции, на которую полагается российская экономика.

По данным Foreign Policy, разработанный США план предусматривает ограничения, аналогичные тем, что ранее были использованы Вашингтоном против китайской компании Huawei. Экспортный контроль будет распространяться на любую продукцию, выпущенную с использованием программного обеспечения или технологий США, даже если эти товары произведены за границей иностранными компаниями, не имеющими связей с Соединенными Штатами. Как пишет издание, это позволит заблокировать для России доступ к технологиям, имеющим критически важное значение для ее нефтегазового сектора, судостроения, авиастроения и военной промышленности. Ограничения будут также касаться импорта автомобилей, смартфонов и другой потребительской электроники.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что президент США Джо Байден в своей речи во вторник, как ожидается, объявит о санкциях в связи с ситуацией вокруг Донецкой и Луганской народных республик.