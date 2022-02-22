"Нафтогаз" потратил около $3,16 млрд на закупку газа в текущем отопительном сезоне

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" потратила около 90 млрд гривен (около $3,16 млрд) на закупку природного газа для нынешнего отопительного сезона. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава компании Юрий Витренко.

"На закупку газа мы потратили около 90 млрд гривен <…>. В начале отопительного сезона на счетах компании было 50-55 млрд гривен, мы использовали дополнительные источники для закачки", - сказал он. Витренко уточнил, что эти средства были направлены на покупку около 3 млрд кубометров импортного газа, остальные объемы составил газ внутренней добычи.

Как информировал Витренко, в настоящее время в подземных хранилищах достаточно газа, а внутренняя добыча газа на Украине постепенно наращивается.