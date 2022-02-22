{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Нафтогаз" потратил около $3,16 млрд на закупку газа в текущем отопительном сезоне

Как информировал глава компании Юрий Витренко, в настоящее время в подземных хранилищах достаточно газа, а внутренняя добыча газа на Украине постепенно наращивается

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" потратила около 90 млрд гривен (около $3,16 млрд) на закупку природного газа для нынешнего отопительного сезона. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава компании Юрий Витренко.

"На закупку газа мы потратили около 90 млрд гривен <…>. В начале отопительного сезона на счетах компании было 50-55 млрд гривен, мы использовали дополнительные источники для закачки", - сказал он. Витренко уточнил, что эти средства были направлены на покупку около 3 млрд кубометров импортного газа, остальные объемы составил газ внутренней добычи.

Как информировал Витренко, в настоящее время в подземных хранилищах достаточно газа, а внутренняя добыча газа на Украине постепенно наращивается.

Теги
Украина
Глава "Нафтогаза": Украина не ожидает прекращения транзита газа из России
По информации Юрия Витренко, российская сторона в настоящее время "подошла впритык к тем минимальным объемам", которые "Газпром" обязан поставлять в ЕС
Читать полностью