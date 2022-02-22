Мишустин: декларация о взаимодействии Москвы и Баку выведет отношения на новый уровень

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подписанная во вторник президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым двусторонняя декларация о союзническом взаимодействии выведет отношения Москвы и Баку на новый уровень, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Предлагаю сегодня обсудить наиболее важные стратегические вопросы в свете подписанной сегодня Владимиром Путиным и вами декларации о союзническом взаимодействии. Это важнейшее решение выводит наши дружеские и добрососедские отношения на еще более высокий уровень", - сказал он в начале беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам Мишустина, российская сторона искренне дорожит дружбой с Азербайджаном.

Председатель правительства РФ также отметил укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества, даже несмотря на пандемию. Он заявил о большом потенциале для кооперации в сферах сельского хозяйства, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, цифровой экономики. По словам Мишустина, Россия заинтересована и в продолжении деловых миссий российских предпринимателей в Азербайджан.

Премьер РФ также напомнил о совместной борьбе двух стран с коронавирусом, заметив, что Россия передала Азербайджану тест-системы, поставила около 220 тыс. доз вакцины, направила бригады врачей.

Мишустин отметил и заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, которое дает возможность для развития Закавказья. "Убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа", - сказал он в связи с этим.

Мнение Алиева

В свою очередь, Алиев заявил, что этот визит "останется в истории межгосударственных отношений" России и Азербайджана. Он поблагодарил Мишустина за личное внимание, которое он уделяет развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Алиев выразил уверенность в том, что потенциал роста двустороннего товарооборота не исчерпан, и есть предпосылки для его роста. "Вопросы, связанные с региональной проблематикой, создают хорошие предпосылки не только для укрепления мер доверия, мира, безопасности в регионе, но и для взаимовыгодного экономического партнерства в двустороннем и многостороннем формате", - добавил он.

Говоря о подписанной им и Путиным декларации, президент Азербайджана назвал ее особым документом в портфеле двусторонней договорно-правовой базы.

"Уверен, что она будет служить укреплению дружеских, добрососедских и уже с сегодняшнего дня союзнических отношений между нашими странами", - сказал Алиев.

Он также поблагодарил Мишустина за презентацию координационного центра правительства РФ, которая прошла перед началом их беседы.