Инвесторы "Северного потока - 2" следят за ситуацией с заморозкой проекта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Европейские инвесторы "Северного потока - 2" - компании OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie - внимательно следят за ситуацией с остановкой сертификации газопровода и заморозкой проекта со стороны ФРГ, но не комментируют политические заявления.

"Мы внимательно следим за текущими событиями. Пожалуйста, поймите, что мы не можем больше комментировать этот вопрос", - сообщили ТАСС в пресс-службе Wintershall Dea.

Во французской энергокомпании Engie, так же как и в англо-голландском концерне Shell, переадресовали вопросы оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG. В Shell сообщили, что выполнили свою роль финансового кредитора проекта два года назад.

Во вторник OMV и Uniper сообщили ТАСС, что являются финансовыми партнерами проекта и не комментируют политические заявления и события.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.

Об инвестициях в "Северный поток - 2"

Партнеры Nord Stream 2 AG (оператор проекта строительства "Северного потока - 2") - европейские OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie. Все партнеры российского "Газпрома" по проекту обязались предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в €9,5 млрд. Каждая компания должна была выделить до €950 млн.

Инвестиции Engie в строительство газопровода составили €987 млн. Австрийская OMV ранее сообщала о своих инвестициях в размере €729 млн в проект, германский концерн Uniper вложил более €700 млн, Wintershall Dea по состоянию на 1 марта 2021 года - €730 млн. Компания Shell сумму инвестиций не раскрывала.