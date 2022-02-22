На платных трассах "Автодора" с 25 февраля вырастут тарифы на проезд

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Плата за проезд по дорогам, находящимся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", будет увеличена с 25 февраля в рамках ежегодной индексации на уровень инфляции прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Ежегодную индексацию платы за проезд по дорогам, находящимся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", на уровень инфляции прошлого года в 2022 году планируется провести в феврале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проезда по платным участкам автодороги М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара вырастет на 6,0%-6,9%. Так, путь по 915 км М-4 для владельцев легкового транспорта увеличится на 145-160 руб. Стоимость проезда по М-3 "Украина" повысится на 5-10 руб. на каждом из действующих пунктов оплаты, суммарно - на 15-20 руб. при проезде всего участка, протяженность которого составляет 70 км.

Проезд по М-11 "Нева" для водителей легкового транспорта по участку от Солнечногорска до Твери, протяженность которого равна 89 км, вырастет на 30 руб., а от Санкт-Петербурга до Твери подорожает на 140-150 руб. Для тех, кто едет по М-11 от Солнечногорска до Санкт-Петербурга (протяженность участка - 564 км), стоимость проезда увеличится на 170-180 руб. в зависимости от дня недели.

Стоимость проезда для легковых автомобилей по всей платной Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) от М-10 "Россия" до д. Лисинцево протяженностью 260 км увеличится на 135 руб. При этом на коротких маршрутах цена изменится на 5-15 руб.

В госкомпании напомнили, что на ЦКАД продолжат действовать каскадные скидки до 40% в зависимости от протяженности выбранного маршрута.

"Напоминаем, государственная компания направляет полученные доходы от сбора платы за проезд транспортных средств на содержание, ремонт и капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении государственной компании, а также возмещение расходов инвесторам. Таким образом, доходы от сбора платы за проезд, полученные в результате индексации тарифов, позволят государственной компании компенсировать возросшие расходы на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог", - пояснили в "Автодоре".