Власти Тюменской области просубсидируют развитие ягодной отрасли в регионе

ТЮМЕНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Развитие ягодной отрасли в Тюменской области будет просубсидировано из средств регионального бюджета, возможно возмещение части затрат на покупку сельхозтехники и производство продукции ягодных насаждений в агропромышленном комплексе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"Департамент АПК не позднее чем за один рабочий день до даты начала подачи (приема) заявок размещает объявление о проведении отбора на едином портале. <...> Размер субсидии составляет 70% от затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования", - говорится в документе.

Согласно приложению к постановлению, возможно возмещение части приобретения следующего оборудования: тракторы колесные мощностью не более 50 л.с., системы капельного орошения ягодного хозяйства, холодильное и скороморозильное оборудование.