Санкции ЕС против России окончательно утвердят 23 февраля

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине будет окончательно утвержден 23 февраля. Об этом говорится в сообщении представительства Франции в ЕС, опубликованном во вторник в Twitter .

"Окончательное утверждение [санкций] ожидается завтра утром", - отмечается в сообщении. Как уточнили во французском представительстве, после формального утверждения санкции будут опубликованы и сразу после этого вступят в силу.

В ходе совместной пресс-конференции глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и министр иностранных дел Франции, которая в настоящий момент является страной - председательницей в ЕС, Жан-Ив Ле Дриан объявили, что все страны - члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России.

По словам Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала, рассказал Боррель. Глава дипломатии ЕС также заявил, что приветствует решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2".

Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем российском военном вторжении на Украину.