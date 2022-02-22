Минфин США объявил о введении санкций против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти США вводят санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка, а также 42 их дочерних компаний. Об этом сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе Минфина США.

Как утверждается в заявлении, рестрикции вводятся в связи с признанием РФ суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и в ответ на решение Москвы о "развертывании [российских войск] в этих регионах".

В черные списки США по ДНР и ЛНР попали сыновья Бортникова, Кириенко и Фрадкова.

ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию, в РФ и трех других странах попали под санкции США. Санкции США затронули дочерние предприятия ВЭБ в РФ, Белоруссии, на Украине, а также в Гонконге. США разрешили ряд сделок с ВЭБ для обслуживание облигаций, выпущенных до 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ, Минфином РФ.

Минфин США установил срок завершения всех сделок с ВЭБ и его дочерними предприятиями до 24 марта 2022 года.

Промсвязьбанк и 17 его дочерних предприятий в РФ, включая финансовые и технологические, попали под санкции.

Санкции США по суверенному долгу РФ касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ, Минфином РФ.