Единогласные меры. Запад нанес санкционный удар в ответ на признание ЛНР и ДНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Страны Запада во вторник объявили о своих санкциях против России после того, как Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР, ДНР). Меры со стороны США, Великобритании и ЕС касаются как российских финансовых структур и компаний, так и физических лиц.
По заявлениям стран Запада, речь идет о первой серии санкций. Их целью является недопущение того, чтобы РФ могла получить выгоды от признания ЛНР и ДНР и установления с республиками отношений. Великобритания, ЕС и США рассматривают вариант ужесточения мер, если, по их мнению, ситуация на украинском направлении усугубится.
США ударили по финансам и элитам РФ
Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме, объявил, что его страна вводит новые санкции против РФ и будет ужесточать их в зависимости от действий Москвы в отношении Украины.
"Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов - ВЭБ и их военного банка", - заявил Байден. Он, однако, не пояснил, какую структуру он имел в виду под "военным банком". Президент указал, что "вводит всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга". По его словам, "это означает, что США отрезают российское правительство от западного финансирования". Эти санкции начинают действовать во вторник, а в среду и последующие дни начнут действовать меры в отношении "российских элит и членов их семей", добавил Байден.
По его словам, эти меры Вашингтон подготовил в тесной координации с союзниками по НАТО. По его выражению, это "первый транш санкций в отношении России в ответ на ее действия" на Украине, и они могут быть усилены и расширены в дальнейшем.
Американский лидер признал, что санкции против РФ ударят и по США, но пообещал защищать американскую экономику. "Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу", - сказал он. США изучат вопрос возможных перебоев с поставками энергоресурсов и проведут скоординированную работу с основными потребителями и поставщиками нефти.
В военном плане США ограничились наращиванием своего присутствия в странах Балтии. "Я санкционировал направление дополнительных [военных] сил и средств США, уже размещенных в Европе, для укрепления наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы. Выражусь ясно - это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией", - сказал Байден.
Большой ущерб от ЕС
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже сообщил, что участники достигли единогласного решения принять пакет санкций против РФ. "Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб", - сказал он.
По словам Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе. ЕС запретил своим предпринимателям вести бизнес с ЛНР и ДНР и ограничил доступ России к финансовому рынку и рынку капитала, рассказал Боррель. Глава дипломатии ЕС приветствовал решение Германии остановить сертификацию "Северного потока - 2".
Боррель подтвердил, что президент России Владимир Путин не включен в новый санкционный список Евросоюза. Он предупредил Минск о готовности ввести санкции против официальных лиц Белоруссии, поддерживающих действия России. "Мы также пристально следим за следующим шагом Белоруссии, которая поддерживает действия России в отношении территориальной целостности Украины. Я готов внести предложения по принятию мер против тех (в Белоруссии - прим. ТАСС), кто оказывает поддержку российскому правительству и извлекает из этого выгоду", - отметил дипломат.
Новые санкции Лондона
Великобритания ввела во вторник санкции против пяти российских банков и трех физических лиц. Премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил об этом в ходе своего выступления в парламенте. "Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела", - сказал он.
Премьер уточнил, что под британские рестрикции подпадают банк "Россия", Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанк и Черноморский банк развития. Все их активы в случае их обнаружения в королевстве будут заморожены.
Джонсон выступил с утверждением, что Промсвязьбанк оказывает услуги российским компаниям, занятым в сфере военно-промышленного комплекса. По мнению британских властей, "средства и экономические ресурсы", предоставляемые данным банком, могут быть направлены на "дестабилизацию Украины".
"Это первая порция [санкций], первое заграждение, которое мы вводим. И у нас готовы дополнительные санкции, которые могут быть применены вместе с США и ЕС, если ситуация ухудшится", - добавил Джонсон.
Реакция России на санкции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телекомпании Би-би-си заявила, что антироссийские санкции западных стран являются незаконными. "Мы считаем, эти санкции нелегитимны. Это во-первых. Мы уже давно поняли, что это единственный инструмент руководителей западных стран против нас для того, чтобы сдерживать наше развитие", - сказала она. Отвечая на вопрос об ухудшении образа РФ у западных стран, Захарова заявила, что их собственная репутация "запятнана кровью".
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.