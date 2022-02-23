Единогласные меры. Запад нанес санкционный удар в ответ на признание ЛНР и ДНР

Меры со стороны США, Великобритании и ЕС касаются как российских финансовых структур, так и физических лиц

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Страны Запада во вторник объявили о своих санкциях против России после того, как Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР, ДНР). Меры со стороны США, Великобритании и ЕС касаются как российских финансовых структур и компаний, так и физических лиц. По заявлениям стран Запада, речь идет о первой серии санкций. Их целью является недопущение того, чтобы РФ могла получить выгоды от признания ЛНР и ДНР и установления с республиками отношений. Великобритания, ЕС и США рассматривают вариант ужесточения мер, если, по их мнению, ситуация на украинском направлении усугубится. США ударили по финансам и элитам РФ Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме, объявил, что его страна вводит новые санкции против РФ и будет ужесточать их в зависимости от действий Москвы в отношении Украины.

"Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов - ВЭБ и их военного банка", - заявил Байден. Он, однако, не пояснил, какую структуру он имел в виду под "военным банком". Президент указал, что "вводит всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга". По его словам, "это означает, что США отрезают российское правительство от западного финансирования". Эти санкции начинают действовать во вторник, а в среду и последующие дни начнут действовать меры в отношении "российских элит и членов их семей", добавил Байден. По его словам, эти меры Вашингтон подготовил в тесной координации с союзниками по НАТО. По его выражению, это "первый транш санкций в отношении России в ответ на ее действия" на Украине, и они могут быть усилены и расширены в дальнейшем. Американский лидер признал, что санкции против РФ ударят и по США, но пообещал защищать американскую экономику. "Я собираюсь предпринять решительные действия, чтобы боль от наших санкций была нацелена на российскую экономику, а не на нашу", - сказал он. США изучат вопрос возможных перебоев с поставками энергоресурсов и проведут скоординированную работу с основными потребителями и поставщиками нефти. В военном плане США ограничились наращиванием своего присутствия в странах Балтии. "Я санкционировал направление дополнительных [военных] сил и средств США, уже размещенных в Европе, для укрепления наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы. Выражусь ясно - это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией", - сказал Байден. Большой ущерб от ЕС Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже сообщил, что участники достигли единогласного решения принять пакет санкций против РФ. "Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб", - сказал он.