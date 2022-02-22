В ПСБ заявили, что санкции не оказывают существенного влияния на деятельность банка

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подпавший под санкции США и ЕС Промсвязьбанк сообщил, что это не окажет существенного влияния на его деятельность. Об этом сообщается в опубликованном заявлении кредитной организации.

"Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ. Банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям", - указано в заявлении банка.