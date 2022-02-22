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Санкции в отношении России
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В ПСБ заявили, что санкции не оказывают существенного влияния на деятельность банка

В заявлении кредитной организации сообщается, что введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подпавший под санкции США и ЕС Промсвязьбанк сообщил, что это не окажет существенного влияния на его деятельность. Об этом сообщается в опубликованном заявлении кредитной организации.

"Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ. Банк работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям", - указано в заявлении банка.

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