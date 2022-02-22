США готовы при необходимости ввести санкции в отношении Сбербанка и ВТБ

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы при необходимости ввести санкции в отношении Сбербанка и ВТБ. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен введению Соединенными Штатами новых санкций в отношении России.

"Позвольте мне быть предельно ясным, ни одно российское финансовое учреждение не находится в безопасности. Если это вторжение продолжится, то мы готовы нажать кнопку, чтобы предпринять дальнейшие действия в отношении самых крупных российских финансовых институтов, включая Сбербанк и ВТБ, чьи совокупные активы составляют почти 750 млрд долларов", - сказал он.

Санкции против физлиц

США ввели санкции против Александра Бортникова и его сына Дениса, Сергея Кириенко и его сына Владимира, Петра Фрадкова, а также их родственников, сообщил представитель американской администрации.

"Я назову представителей российских элит, сюда также входят члены их семей. Это Александр Бортников и его сын Денис, Сергей Кириенко и его сын Владимир, а также Петр Фрадков, который возглавляет "Промсвязьбанк". Эти люди и их родственники полностью заблокированы", - сказал он.

Все варианты действий

Власти США продолжают рассматривать все варианты действий в том, что касается новых потенциальных санкций против России, заявил представитель американской администрации.

"Что касается президента Путина, то я просто повторю то, что президент [США Джо Байден] говорил: что все варианты действий продолжают рассматриваться", - сказал он на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном введению Соединенными Штатами новых санкций в отношении России.

США пойдут при необходимости на ужесточение финансовых санкций и режимов экспортного контроля в отношении РФ - американский чиновник.

Все варианты действий продолжают рассматриваться, заявил представитель США в ответ на вопрос о возможных санкциях против Путина.

США считают, что КНР не сможет компенсировать РФ заемные возможности Запада, от которых отрезали Москву - американский чиновник.