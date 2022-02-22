{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США пообещали, что "Северный поток - 2" запущен не будет

Представитель американской администрации высокого ранга заявил, что потраченные на газопровод $11 млрд ушли впустую

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" запущен не будет, потраченные на него $11 млрд ушли впустую. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен введению Соединенными Штатами новых санкций в отношении России.

"Ночью мы провели консультации с Германией. В результате российский газопровод "Северный поток - 2" не будет работать. Это $11 млрд, потраченных впустую на контролируемый Россией газопровод", - сказал он.

Теги
США
Санкции в отношении России
В ПСБ заявили, что санкции не оказывают существенного влияния на деятельность банка
В заявлении кредитной организации сообщается, что введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым
Читать полностью