Глава МИД Австрии поддержал остановку Германией сертификации "Северного потока - 2"

ВЕНА, 23 февраля. /ТАСС/. Объявление Германии об остановке процесса сертификации газопровода "Северный поток - 2" стало сигналом России о готовности Евросоюза к дальнейшим санкциям в случае дальнейшей эскалации на востоке Украины. Об этом заявил во вторник глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Австрия наряду с ФРГ является крупнейшим инвестором в этот газопровод.

Министр подчеркнул, что объявленные санкции Евросоюза против России стали "предупредительным выстрелом", однако они не смогут предотвратить эскалацию напряженности на востоке Украины, куда Россия планирует ввести войска. В этой связи ЕС может ввести другие более ощутимые санкции, отметил глава МИД.

"Наш сигнал должен заставить Москву задуматься, что мы можем дальше провернуть эту санкционную спираль. Тот факт, что германский канцлер, чего я от него и ожидал, ведь велись переговоры и с австрийским канцлером, сейчас объявил, что "Северный поток - 2" замораживается - это очень четкий сигнал Москве", - сказал Шалленберг в интервью телеканалу ORF-2.

Шалленберг в очередной раз повторил, что европейские санкции будут также болезненно ощущаться в самой Европе. ЕС для России - важнейший экономический партнер, поскольку европейский бизнес широко представлен на российском рынке, пояснил министр.

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией ДНР и ЛНР. Он сообщил, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. Он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, министр цифровизации и экономики Маргарете Шрамбёк, министр по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Каролине Эдтштадлер ранее заявляли, что "Северный поток - 2" не будет одобрен в случае санкций ЕС против РФ из-за агрессии на Украине.