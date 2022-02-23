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Сайт ВЭБ возобновил работу после сбоя

Неполадки наблюдались после заявления президента США Джо Байдена о введении санкций в отношении госкорпорации

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сайт ВЭБ возобновил работу после сбоя вечером во вторник. По состоянию на 00:27 мск среды сайт работал корректно.

Вечером во вторник сайт ВЭБ перестал работать после заявления президента США Джо Байдена о введении санкций в отношении госкорпорации.

На пресс-конференции во вторник Байден объявил о введении санкций в отношении ВЭБ и "оборонного банка". Как уточняется в пресс-релизе Минфина США, под американские санкции попали ВЭБ и 25 его дочерних предприятий в РФ и третьих странах. Новые санкции ЕС, Великобритании и США суммарно затронули шесть банков: ВЭБ, банк "Россия", ПСБ, ЧБРР, Генбанк и Индустриальный сберегательный банк.

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