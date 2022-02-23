В ВЭБ заявили, что продолжат исполнять принятые на себя обязательства

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вводимые США санкции не повлияют на приверженность ВЭБ своей миссии по развитию экономики России, госкорпорация продолжит исполнять принятые на себя обязательства и использовать все доступные средства для защиты своих прав и интересов. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов. ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии - способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан", - указано в сообщении.

ВЭБ и 25 его дочерних предприятий в РФ и третьих странах попали под санкции США. В частности, рестрикции коснулись ОАО "Банк БелВЭБ", действующего в Белоруссии, Проминвестбанка (Украина), а также VEB Asia Limited (действует в Гонконге), "ВЭБ-лизинга", Российского экспортного центра (РЭЦ), Росэксимбанка, компании "Сибуглемет". Также под санкции попал футбольный клуб ЦСКА, мажоритарный пакет акций которого принадлежит ВЭБ.

Минфин США установил срок завершения всех сделок с ВЭБ и его дочерними предприятиями в РФ и третьих странах до 24 марта 2022 года. Одновременно с этим США разрешают ряд сделок с ВЭБ и его дочерними структурами для обслуживания облигаций, выпущенных до 1 марта 2022 года Банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов РФ.

Работа сайта ВЭБ.РФ

Ранее сайт ВЭБ возобновил работу после сбоя. По состоянию на 00:27 мск среды сайт работал корректно.

Вечером во вторник сайт ВЭБ перестал работать после заявления президента США Джо Байдена о введении санкций в отношении госкорпорации.

На пресс-конференции во вторник Байден объявил о введении санкций в отношении ВЭБ и "оборонного банка". Как уточняется в пресс-релизе Минфина США, под американские санкции попали ВЭБ и 25 его дочерних предприятий в РФ и третьих странах. Новые санкции ЕС, Великобритании и США суммарно затронули шесть банков: ВЭБ, банк "Россия", ПСБ, ЧБРР, Генбанк и Индустриальный сберегательный банк.