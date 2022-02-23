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Белый дом не уточнил, есть ли гарантии от ФРГ о приостановке "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась во вторник уточнить, есть ли гарантии от Германии, что решения о приостановке или прекращении трубопровода "Северный поток - 2" не будут пересмотрены.

На регулярном брифинге журналисты задали ей вопрос о газопроводе. "Заявление, сделанное сегодня канцлером Германии [Олафом Шольцем], не было случайным. Это было сделано по завершении целого ряда дипломатических контактов и усилий президента [США Джо Байдена] и членов нашей команды национальной безопасности, а также единства Европы в отношении того, что он (газопровод - прим. ТАСС) не может продвигаться дальше", - ответила Псаки.

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