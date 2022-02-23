СМИ: Япония рассматривает вариант заморозки активов в качестве мер против России

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии в срочном порядке рассматривает конкретное содержание санкций против России из-за признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в среду телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

В частности, Токио изучает вариант санкционных мер в финансовом секторе, касающихся заморозки активов физических лиц. О ком именно идет речь, на данный момент не уточняется. Также, по данным телеканала, Япония в случае эскалации ситуации рассматривает возможность организации чартерных рейсов для эвакуации японских граждан из Украины.

Во вторник по итогам министерской онлайн-встречи G7 глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония готова к сотрудничеству с мировым сообществом по вопросу "жестких мер" против России из-за ситуации вокруг Украины. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свою очередь осудил признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, назвав это "нарушением международного права и минских соглашений".

Ранее газета Yomiuri сообщала, что правительство Японии рассматривает вопрос об ограничении экспорта в РФ полупроводников, систем искусственного интеллекта, роботов и другой продукции, связанной со сложными технологиями. Источник издания в правительстве признает, что объем поставок полупроводников из Японии в Россию невелик, и влияние таких санкций на экономику РФ будет ограниченным. Однако, отмечает Yomiuri, речь будет в любом случае идти об уникальной продукции, которую трудно заменить закупками в других странах, включая Китай.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.