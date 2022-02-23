Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись снижением индексов на 1-1,4%

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись во вторник снижением ключевых индексов на 1-1,4%, что, по мнению многих аналитиков, вызвано напряженностью вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 482,57 пункта (1,42%), до отметки 33 596,61 пункта. Индекс S&P 500 потерял 44,11 пункта (1,01%), опустившись до уровня 4 304,76 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 166,55 пункта (1,23%), до 13 381,52 пункта.

"Хотя неопределенность сохраняется, опыт подсказывает нам, что военные и кризисные события провоцируют волатильность на рынках и нередко приводят к кратковременному снижению, - считает ведущий аналитик компании Truist Эйлем Сеньюз, слова которого приводит телекомпания CNBC. - Акции обычно отыгрывают потери, если эти события не провоцируют рецессию экономики".

"Инвесторы стараются снизить риски по мере эскалации напряженности и роста неопределенности. В ближайшие несколько недель рынки, скорее всего, будут охвачены волнениями", - цитирует газета The Wall Street Journal эксперта компании Ally Invest Линдси Белл.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.