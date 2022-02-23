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Япония объявила о введении санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины

Япония объявила о введении санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины - премьер.

Санкции Японии против РФ предусматривают запрет на экспорт из ДНР и ЛНР, а также заморозку активов официальных лиц - премьер.

Санкции Токио против РФ касаются суверенного долга и предусматривают запрет на выпуск новых облигаций в Японии - премьер.

Япония приостанавливает выдачу виз представителям ДНР и ЛНР в рамках санкций против РФ - премьер.

В случае эскалации ситуации вокруг Украины Япония рассмотрит дополнительные ограничительные меры против России - премьер.

Япония призывает Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины - премьер.

Международное энергетическое агентство анализирует влияние действий России на энергорынки
В организации следят за ситуацией на рынке природного газа и будут стремиться "обеспечить его стабильность"
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