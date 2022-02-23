Япония объявила о введении санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины - премьер.

Санкции Японии против РФ предусматривают запрет на экспорт из ДНР и ЛНР, а также заморозку активов официальных лиц - премьер.

Санкции Токио против РФ касаются суверенного долга и предусматривают запрет на выпуск новых облигаций в Японии - премьер.

Япония приостанавливает выдачу виз представителям ДНР и ЛНР в рамках санкций против РФ - премьер.

В случае эскалации ситуации вокруг Украины Япония рассмотрит дополнительные ограничительные меры против России - премьер.

Япония призывает Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины - премьер.