Торги на бирже Гонконга открылись ростом котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду открылись повышением основных котировок после значительного падения в предыдущий день. Индекс Hang Seng поднялся на 97 пунктов (0,42%) - до значения 23 617, свидетельствуют данные этой площадки.

Это расходится с прогнозами ряда аналитиков о вероятности дальнейшего спада на рынке под влиянием событий вокруг Украины.

В положительной зоне торгуются акции банков, высокотехнологичных и сырьевых компаний. На 8% укрепился курс ценных бумаг российского алюминиевого гиганта "Русал" после вчерашнего обвала почти на 20%. Во вторник стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум, поднявшись до $3,38 тыс. за тонну.

В целом в ходе утренних торгов складывается разнонаправленная динамика. Внимание инвесторов во многом приковано к корпоративным отчетам, которые продолжают публиковать компании за прошлый год.