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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Австралия вводит санкции в отношении России

Среди них будут адресные меры в отношении восьми россиян, которым запретят въезд в страну

СИДНЕЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Австралии вводит экономические санкции в отношении России после ее решения признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в среду сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Вместе со своими партнерами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введет адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями. Также санкции коснутся одного государственного банка России и банков, связанные с оборонной и военной промышленностью", - сказал Моррисон, выступая на пресс-конференции.

Теги
АвстралияРоссияМоррисон, СкоттПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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