Власти Гонконга раздадут жителям по $1,2 тыс. в виде потребительских купонов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Гонконга в 2022 году вновь раздадут жителям этого специального административного района Китая электронные купоны для стимулирования потребления в условиях пандемии. Это по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 280) на человека - вдвое больше, чем в минувшем году, сообщил в среду секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан.

"В прошлом году мы впервые внедрили схему потребительских ваучеров. Она оказалась эффективной для укрепления рыночных настроений, стимулирования местного потребления и ускорения восстановления экономики. Это также содействовало расширению электронных платежей", - отметил чиновник, выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете.

"Опираясь на прошлогодний опыт, я объявляю о реализации нового раунда этой схемы, в соответствии с которым, каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте не менее 18 лет по частям будет выдаваться ваучер на сумму 10 тыс. гонконгских долларов", - сказал Чан.

Первый этап выплат начнется в апреле, вторая половина - в середине года. Программа обойдется бюджету в 66,4 млрд гонконгских долларов ($8,5 млрд), уточнил министр.