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Узбекистан выступил за разморозку афганских активов за рубежом

Спецпредставитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев отметил, что без этого нынешние власти этой страны не смогут вывести ее из кризиса

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /ТАСС/. Узбекистан выступает за скорейшую разморозку афганских активов за рубежом, без этого нынешние власти страны не смогут вывести ее из кризиса. Об этом в среду заявил спецпредставитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Узбекистан выступает за скорейшую разморозку активов Афганистана в иностранных банках, без этого нынешние власти этой страны не смогут вывести ее из глубочайшего кризиса. При этом необходимо осознать, что эти финансовые средства принадлежат всему афганскому народу, а не отдельным его представителям", - сказал он на консультативной встрече спецпредставителей Евросоюза и стран Центральной Азии по Афганистану в Ташкенте.

Иргашев отметил, что в настоящее время ключевым вопросом афганского урегулирования остается разработка постконфилктой стратегии в отношении Афганистана. "Это важный аспект, которым необходимо руководствоваться при осуществлении коллективных мер по мирному обустройству этой страны", - добавил он.

"Несмотря на успехи нынешних властей Кабуле в образовании, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, мы должны и далее требовать от них выполнение известных положений. В первую очередь это касается создания правительства на основе широкого представительства, соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств, и недопущение присутствия в Афганистане различного рода международных террористических организаций. Думаю, это под силу и нам, и самим талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ)", - подчеркнул спецпредставитель Узбекистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда вооруженные силы. После того как 15 августа прошлого года радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику, вашингтонская администрация заморозила государственные резервы свергнутого афганского правительства в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Международный валютный фонд и Всемирный банк также прекратили оказание помощи Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около 9,5 млрд долларов.

Несмотря на принимаемые талибами меры, экономическая ситуация в стране пока остается крайне сложной. Руководство "Талибана" уже несколько раз обращалось к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.

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АфганистанУзбекистан
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