Узбекистан выступил за разморозку афганских активов за рубежом

ТАШКЕНТ, 23 февраля. /ТАСС/. Узбекистан выступает за скорейшую разморозку афганских активов за рубежом, без этого нынешние власти страны не смогут вывести ее из кризиса. Об этом в среду заявил спецпредставитель Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Узбекистан выступает за скорейшую разморозку активов Афганистана в иностранных банках, без этого нынешние власти этой страны не смогут вывести ее из глубочайшего кризиса. При этом необходимо осознать, что эти финансовые средства принадлежат всему афганскому народу, а не отдельным его представителям", - сказал он на консультативной встрече спецпредставителей Евросоюза и стран Центральной Азии по Афганистану в Ташкенте.

Иргашев отметил, что в настоящее время ключевым вопросом афганского урегулирования остается разработка постконфилктой стратегии в отношении Афганистана. "Это важный аспект, которым необходимо руководствоваться при осуществлении коллективных мер по мирному обустройству этой страны", - добавил он.

"Несмотря на успехи нынешних властей Кабуле в образовании, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, мы должны и далее требовать от них выполнение известных положений. В первую очередь это касается создания правительства на основе широкого представительства, соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств, и недопущение присутствия в Афганистане различного рода международных террористических организаций. Думаю, это под силу и нам, и самим талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ)", - подчеркнул спецпредставитель Узбекистана.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда вооруженные силы. После того как 15 августа прошлого года радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику, вашингтонская администрация заморозила государственные резервы свергнутого афганского правительства в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Международный валютный фонд и Всемирный банк также прекратили оказание помощи Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около 9,5 млрд долларов.

Несмотря на принимаемые талибами меры, экономическая ситуация в стране пока остается крайне сложной. Руководство "Талибана" уже несколько раз обращалось к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.