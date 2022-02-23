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Санкции в отношении России

Bloomberg: состояние богатейших россиян в 2022 году сократилось на $32 млрд

Список наиболее обедневших миллиардеров возглавил член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Состояние 23 богатейших бизнесменов России сократилось на $32 млрд на фоне эскалации конфликта на Украине. Член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко, чье состояние в 2022 году сократилось почти на треть, возглавил список наиболее обедневших российских миллиардеров, следует из материалов агентства Bloomberg.

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По данным "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), с начала года председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон потерял $6,2 млрд, президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов - $3,5 млрд.

В общей сложности состояние 23 богатейших людей России сократилось до $343 млрд против $375 млрд в конце 2021 года.

Информационное агентство Bloomberg с марта 2012 года публикует "Индекс миллиардеров", куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

22 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Лондон заморозит активы банка "Россия", Промсвязьбанка, АО коммерческий банк "Индустриальный сберегательный банк", Генбанка и Черноморского банка развития. Под персональные санкции попали Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги.

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