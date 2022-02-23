Эксперты сообщили о росте спроса на товары для рыбалки и кемпинга почти в три раза

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Трендом в выборе подарков мужчинам к 23 февраля в этом году стали товары для хобби - рыбалки, кемпинга, которые покупали в среднем в три раза чаще, чем год назад, кроме того, в семь раз выросли продажи товаров для гейминга, в пять раз - продажи коллекционных фигурок и моделей героев комиксов и аниме, сообщили опрошенные ТАСС ретейлеры.

"В этом феврале ярко проявился тренд на покупку подарков по интересам. В период с 10 по 17 февраля на Ozon в топ быстрорастущих категорий попали товары для рыбалки и охоты. В списке популярных товаров - эхолот, мощный бинокль и комплект раций", - сообщили в пресс-службе Ozon.

Тренд подтверждают в AliExpress, где спрос на товары для рыбалки увеличился в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. В топе категории - рыболовные снасти, беспроводные рыболокаторы и подводные камеры для рыбалки, отмечают в пресс-службе компании. "Спрос на товары для походов и кемпинга вырос в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом", - сообщили в AliExpress. При этом в четыре раза выросли продажи походных рюкзаков, в пять раз - продажи походного оборудования для приготовления еды, в 2,2 раза - продажи палаток и тентов, почти в 10 раз - продажи необходимых аксессуаров для похода. В топ-5 самых востребованных товаров категории - жилеты с подогревом, водонепроницаемые ветровки, туристические горелки и портативные фонари. Средняя стоимость товаров - от 0,5 до 1,7 тыс. рублей, добавляют в компании.

Как сообщил ТАСС руководитель PR-направления интернет-магазина "Всеинструменты.ру" Сергей Денисенко, наибольшую динамику на неделе с 14 по 20 февраля показала одежда для охоты и рыбалки - продажи выросли в 3,2 раза по сравнению с неделей ранее. Также значительный рост (в 3,1 раза) показали сумки-холодильники.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе AliExpress, в пять раз выросли продажи коллекционных фигурок и моделей. В топе товаров - фигурки героев комиксов и аниме. За популярные модели россияне готовы заплатить от 300 рублей до 1 тыс.

Аналогичную тенденцию отследили на маркетплейсе "Яндекс.Маркет", где в топ товаров перед 23 февраля в Москве и Санкт-Петербурге попала фигурка Грогу (Малыша Йоды), сообщили ТАСС в компании.

Игры и аксессуары

Одними из самых популярных подарков стали товары для гейминга: продажи игр для консолей выросли почти в семь раз, джойстиков - на 55%, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ситилинка". Аналогичную тенденцию зафиксировали в "М.Видео-Эльдорадо": на третьей неделе февраля в качестве подарков для мужчин наиболее высокую динамику продемонстрировали цифровые коды для игр и коробочные версии игр, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

На AliExpress продажи геймпадов выросли в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. За популярные модели россияне готовы отдать от 1,2 до 2,5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в компании.

В МТС самый большой рост продаж в выходные перед праздниками по сравнению с прошлой неделей показали беспроводные наушники, умные часы и умные устройства. Беспроводные наушники стали покупать чаще на 70%, умные часы - на 52%, а устройства для умного дома - на 48%. Продажи смартфонов выросли на 15%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Средний чек на покупку гаджетов без учета смартфонов составил 9 тыс. рублей, что на 25% выше показателей прошлого года за аналогичный период времени, добавили в МТС.

Как сообщил ТАСС генеральный директор "Мегафон ритейл" Владимир Скурихин, самыми популярными категориями товаров в компании стали смартфоны, фитнес-трекеры и умные часы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Tele 2, в феврале средний ценник на покупку техники вырос на 1 048 рублей год к году, по телефонам - на 298 рублей, по фитнес-браслетам и умным часам - на 86 рублей и 132 рубля соответственно.

В магазинах re:Store отмечают, что самым популярным подарком среди клиентов являются аксессуары. Речь идет о чехлах, ремешках для часов, наушниках и товарах в категории "Акустика". По сравнению с прошлым годом средний чек вырос на 10-15%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Интерес к автозапчастям и автоаксессуарам

На AliExpress спрос на автозапчасти от локальных продавцов вырос в 5,7 раза по сравнению с годом ранее, спрос на автомобильную электронику - в 2,9 раза, на фары - в шесть раз и на аксессуары для автомобиля - в четыре раза, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе интернет-магазина "Ситилинк", в этом году зафиксирован ажиотажный спрос на ряд товаров для автомобилистов. Алкотестеры выросли в указанный период в 6,6 раза, а автосигнализации в 3,8 раза по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" ТАСС сообщили, что среди прочей техники спрос на товары для автомобилей продемонстрировал наиболее высокую динамику на третьей неделе февраля по сравнению с годом ранее.

На "Сбермегамаркете" отмечают двойной рост заказов на автомобильные пылесосы с 7 по 20 февраля по сравнению с двумя неделями ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Популярные подарки

Носки по-прежнему остаются одним из самых популярных подарков к 23 февраля. "Несмотря на нежелание мужчин получить носки в подарок, именно они сформировали топ продаж в категории мужской одежды на Ozon за последнюю неделю. Штучные продажи увеличились в четыре раза в годовом отношении. Дарить будут целые наборы носков в коробках и даже в банках", - сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса Ozon.

На Wildberries носки также возглавили топ подарков к 23 февраля. В пятерку лидеров по спросу вошли также трусы, дезодоранты, ремни и кошельки.

Аналогичные товары лидируют по спросу и на "Сбермегамаркете". "С 7 по 20 февраля наиболее сильно увеличился спрос на наборы для бритья (почти в четыре раза) в сравнении с периодом 24 января - 6 февраля, подарочные продуктовые корзины (в три раза), товары по уходу за телом (в 2,5 раза) и парфюмерные наборы (в 2,5 раза)", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

На маркетплейсе Lamoda в качестве подарка мужчинам часто приобретали аксессуары - ремни, шапки, бейсболки, рюкзаки и сумки, а также товары из раздела "Красота" - туалетную воду, дезодорант, гель для душа, шампунь и крем для лица, сообщила ТАСС директор по развитию растущих категорий маркетплейса Виктория Абдрашитова. Рост продаж мужских товаров с 1 по 20 февраля составил 45% относительно аналогичного периода в прошлом году, добавила она.

Мелкая бытовая техника и электроника

"В преддверии 23 февраля "Связной" отмечает повышенный спрос на ноутбуки, крупно-бытовую и мелко-бытовую технику, портативные колонки, умные часы и фитнес-трекер и смартфоны. При этом лидируют по спросу именно ноутбуки, прирост относительно прошлого года составил 2,2 раза", - сообщил ТАСС старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании Алексей Вуколов.

Как сообщили ТАСС в "Ситилинке", перед 23 февраля росли продажи электрических бритв (в чтыре раза по отношению к прошлому году), массажеров - почти в 5 раз, парогенераторов - на 78%, триммеров - на 65%, а электрических зубных щеток - на 38%. По данным "Ситилинка", средний чек покупок женской аудитории составил 6,2 тыс. рублей.

Среди наиболее востребованных универсальных подарков - товары для спорта и активного отдыха, цифровые подписки на сервисы (игры, видеоконтент, книги), гаджеты - смарт-часы и фитнес-трекеры, наушники, накопители информации, умные девайсы, отмечают в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Бюджет на подарки и предпочтения

На подарки к 23 февраля и 8 марта большинство россиян планируют потратить от 500 до 1 000 рублей - такой ценовой диапазон назвали респонденты в ходе опроса, который накануне праздников провела "Почта России", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Согласно данным Ozon, средняя сумма подарка в этом году составляет порядка 3,5 тыс. рублей - это на 6,5% выше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в компании. По данным "Сбермегамаркета", стоимость подарка варьируется в зависимости от категории и составляет от 3 до 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в компании.

В ходе опроса на сайте "Почты России", в котором приняли участие 1 127 человек, выяснилось, что мужчинам на 23 февраля чаще всего планируют дарить парфюмерию (28%), сладости (19%), инструменты (18%), гаджеты (12%) и бытовую технику (11%). Однако сами мужчины отвечают, что хотели бы получить в подарок инструменты (19%), гаджеты (13%) и бытовую технику (10%). Парфюмерией интересуется всего 6%, а сладостями - 5% опрошенных. Больше половины мужчин (53%) вообще не ждут подарков на 23 февраля.

Согласно данным опроса маркетплейса "Сбермаркет" и аналитического агентства ResearchMe, большинство мужчин предпочитают в качестве подарка сертификаты на технику, мебель, а самыми раздражающими подарками и мужчины, и женщины считают канцелярские принадлежности и одежду, например белье или носки, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сбермаркета".