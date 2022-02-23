В Uniper оценили потенциальные риски для компании от обострения ситуации вокруг Украины

ТАСС, 23 февраля. Германский концерн Uniper оценил потенциальные риски для компании от обострения ситуации вокруг Украины. В случае ограничения поставок газа из России, Uniper может быть вынужден искать газ на рынке по более высоким ценам, говорится в годовом отчете концерна.

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Кроме того, возможные санкции в отношении партнеров Uniper, а также финансовой системы РФ, могут ограничить возможности для ведения бизнеса и трансграничные денежные переводы.

Uniper также продолжает оценивать последствия остановки сертификации "Северного потока - 2", в котором она выступает одним из финансовых инвесторов. Компания допускает, что ввод газопровода в эксплуатацию может быть отложен еще на более поздний срок.

Однако все эти выявленные угрозы не должны оказать серьезного воздействия на компанию в обозримом будущем, считают в Uniper.

"Uniper оценил влияние этих событий на группу, включая меры по смягчению последствий. Основываясь на этой оценке, Uniper не выявила какой-либо существенной неопределенности, связанной с событиями или условиями, которые по отдельности или в совокупности могут вызвать серьезные сомнения в способности Uniper продолжать свою деятельность в обозримом будущем", - подчеркивает компания.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.