Опрос: треть россиян готова потратить на досуг 23 февраля и 8 марта не более 1 000 рублей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Треть россиян готова потратить на развлечения 23 февраля и 8 марта не более 1 тыс. рублей, следует из результатов совместного опроса AliExpress Россия и компании ResearchMe среди 1,2 тыс. респондентов из всех регионов России.

По данным исследования, 39% респондентов планируют потратить на праздничный досуг не более 1 тыс. рублей. Еще 35% опрошенных россиян рассказали, что закладывают на него от 1 до 3 тыс. рублей. Больше 10 тыс. рублей на праздники потратят лишь 5% россиян.

Большая часть россиян не будет работать в праздники - всего 18% опрошенных проведет их на работе. Больше половины (69%) респондентов признались, что проведут выходные дома. 11% россиян планируют на праздники активный досуг за городом, а еще 10% будут отдыхать в городе. Путешествие или поездку на выходные планируют лишь 5% опрошенных.

Почти половина (42%) респондентов из тех, кто останется дома, проведут свободное время за любимым хобби. Четверть из россиян, которые проведут праздники дома, заявила, что будет отсыпаться. Еще треть из них указала, что займется домашними делами - уборкой, стиркой и так далее (вопрос допускал множественные ответы).

По данным Aliexpress Россия, за первые две недели февраля в 2,8 раза вырос спрос на бытовую химию. Пользователи чаще всего выбирают таблетки для посудомоечной машины, палочки для чистки слива, гели для мытья посуды и кондиционеры для белья.

Перед праздниками аналогично вырос спрос на товары для домашней уборки - в 2,2 раза. В топе самых популярных товаров - самоотжимная швабра со сменными насадками, мусорная корзина с умным датчиком, силиконовая щетка для мытья чашек и скребок для очистки стекол в душе.

Хобби и покупки

Самое популярное хобби на этих выходных среди тех, кто останется дома - просмотр кино и сериалов: его указали 73% россиян при возможности множественного ответа. Еще 47% указали, что будут играть в компьютерные игры, а четверть россиян из тех, кто будет дома, займется музыкой или послушает аудиозаписи.

Это подтверждают и данные по покупательским тенденциям на AliExpress. Так, спрос на наушники и гарнитуры от российских продавцов вырос в 2,6 раза за первые две недели февраля. В топе товаров - беспроводные Bluetooth-наушники с зарядным чехлом. Еще россияне часто заказывали портативные колонки для прослушивания музыки - их продажи выросли в 3,6 раза за период.

Половина любителей активного городского досуга рассказали, что на праздниках планирует гулять в парках или по городу. Еще 41% опрошенных заявили, что собираются пойти в ресторан или в кафе. Четверть тех, кто будет отдыхать в городе, планируют провести досуг активно - на коньках или лыжах.

За период с 1 по 15 февраля спрос на коньки от российских продавцов увеличился в 7,8 раза. Чаще всего пользователи выбирают модели для хоккея и фигурного катания. Кроме того, в 14 раз выросли продажи товаров для горнолыжного спорта за период. В топе - комплекты лыж и палки к ним, горнолыжные маски и зимние водонепроницаемые перчатки.

Самое популярное место для отдыха за городом - дача: туда поедет половина любителей досуга на природе. Еще 19% таких респондентов планируют спа-день - отдых в бане, купание в проруби и так далее.