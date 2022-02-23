ФРГ подготовит новый доклад по ситуации вокруг "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Германия предложит регулятору новый доклад по ситуации вокруг "Северного потока - 2" в течение нескольких месяцев, этот шаг является обязательным с юридической точки зрения. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек в среду в эфире радиостанции Deutschlandfunk .

"Это будет длиться несколько месяцев", - сказал Хабек. "Это не санкции в классическом понимании, - добавил он. - Это юридическое действие". По его словам, "повода для спешки нет". Министр, представляющий партию "зеленых", объяснил, что раз поменялась ситуация с безопасностью в Европе, то следует переделать и доклад.

В 2021 году правительство ФРГ направило регулятору, который проводит сертификацию газопровода, доклад, в котором говорится, что он не угрожает энергобезопасности Германии. Накануне этот доклад был отозван из-за ситуации в Донбассе, это означает остановку процесса сертификации.