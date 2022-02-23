Министр экономики ФРГ считает, что страна далека от отказа от российского газа

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек считает, что Германия в теории в будущем могла бы отказаться от поставок газа из России, но сейчас далека от этого. Об этом он заявил в среду в эфире радиостанции "Дойчландфунк".

"Да, сможет", - ответил он на вопрос ведущего, сможет ли Германия отказаться от российского газа, не уточнив, когда это может в теории произойти. "По поводу сценария, который вы описываете - мы пока не близки к этому, экономические отношения с Россией переживали и другие кризисы, поэтому не стоит много спекулировать на этот счет", - сказал политик, который представляет партию "зеленых".

"Имеется возможность для Германии получать газ и другие ресурсы в достаточном количестве помимо импорта из России. Эту возможность следует расширять", - заявил министр. Он также отметил, что остановка процесса сертификации газопровода "Северный поток - 2" не означает, что он никогда не будет запущен в эксплуатацию.