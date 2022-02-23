Казахстан изучает технологии шести компаний для возможного строительства АЭС

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Профильные ведомства Казахстана изучают технологии шести мировых компаний, включая российскую, по вопросу возможного строительства атомной электростанции в стране. Об этом в среду сообщил на брифинге директор департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Жаслан Касенов.

"В Казахстане проводятся исследования по возможности развития атомной энергетики на основании природно-климатических факторов и влияния АЭС на окружающую среду. Идет активное изучение шести мировых поставщиков ядерных технологий - американо-японские, корейские, китайские, российские и французские технологии", - сказал он.

По его словам, в числе этих компаний американская NuScale, американо-японская GE-Hitachi, корейская KHNP, китайская CNNC, российский Росатом и французская EDF. "Изучение идет по критериям безопасности, референтности реакторов, по месту размещения, мощности и стоимости АЭС. У нас имеются все возможности развить в стране атомную энергетику", - отметил Касенов. Говоря о потенциальной стоимости строительства АЭС, он пояснил, что с учетом международной практики она может составить около $5 млрд.

При этом глава департамента не уточнил, когда в Казахстане может быть принято решение о строительстве АЭС. Он также пояснил, что от момента принятия решения до ввода станции в эксплуатацию может пройти порядка 9-10 лет.

На расширенном заседании правительства 8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в стране для сохранения лидерства в регионе и инвестиций в экономику.

Впервые вопрос о строительстве Россией АЭС в Казахстане поднят в 2019 году на встрече президента России Владимира Путина с президентом Казахстана. Российский лидер предложил Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию по российскому проекту. В конце декабря 2021 года занимавший должность главы Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что власти республики рассматривают две географические точки для потенциального строительства АЭС - поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. При этом он подчеркнул, что окончательное решение о выборе участка пока не принято. В начале февраля действующий глава ведомства Болат Акчулаков заявил, что конкретного решения о строительстве АЭС в Казахстане еще нет.