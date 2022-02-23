Клиенты ПСБ могли столкнуться с проблемами при оплате покупок с помощью телефона

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Клиенты оборонного банка ПСБ, в отношении которого накануне был объявлен ряд санкций, могут столкнуться с невозможностью оплаты покупок через платежные приложения смартфонов, например Apple Pay или Samsung Pay. Об этом ТАСС сообщили в кол-центре банка.

"Сейчас при оплате помощью мобильных устройств, с использованием приложения, Visa и Mastercard возникают затруднения. Мы рекомендуем провести оплату с помощью самого пластика, с помощью карты. Наши специалисты уже в курсе данной проблемы, в скором времени сервис будет восстановлен", - сказал сотрудник кол-центра, уточнив, что проблемы начались сегодня.

Накануне ЕС и США объявили о введении санкций в отношении оборонного ПСБ. В банке в свою очередь сообщили, что системы работают в штатном режиме и он продолжает свою деятельность по всем направлениям. Карты ПСБ, в том числе иностранных платежных систем Visa и MasterCard, работают в POS-терминалах и банкоматах на всей территории России.