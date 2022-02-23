Uniper выясняет последствия приостановки сертификации "Северного потока-2" для проекта

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Германский концерн Uniper, один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2", ждет подробностей решения правительства Германии приостановить процесс сертификации газопровода, чтобы оценить перспективы его дальнейшей реализации. Об этом сообщил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах в ходе телеконференции с инвесторами. При этом в компании остаются оптимистично настроенными в отношении запуска проекта.

"Мы все еще оцениваем вчерашние решения как России, так и [ответные решения] германского правительства приостановить сертификацию "Северного потока - 2". Я бы хотел отметить, что мы все еще пытаемся выяснить, что это конкретно значит. В том числе влияет ли это на вероятность [запуска] или как он будет дальше развиваться. Но я остаюсь оптимистичным в этой вопрос, что проект будет завершен. И мы ждем дальнейших подробностей о том, может ли процесс сертификации быть перезапущен", - сказал он, отвечая на вопрос о проекте.