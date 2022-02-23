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Uniper уже начал получать процентные выплаты по инвестициям в "Северный поток - 2"

Глава компании Клаус-Дитер Маубах отметил, что выплаты начинают приносить доход при наступлении определенных событий, в том числе коммерческом запуске газопровода

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Германский концерн Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") уже начал получать выплаты процентов по своим инвестициям в проект. При этом из-за задержки коммерческого запуска газопровода Uniper вынужден просчитывать и возможное обесценение вложений, сообщил глава компании Клаус-Дитер Маубах в ходе телеконференции с инвесторами.

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"Uniper - финансовый партнер "Северного потока - 2", капитал был предоставлен, и мы уже начали получать процентный доход", - сказал он.

Однако эти выплаты начинают приносить доход при наступлении определенных событий, в том числе коммерческом запуске "Северного потока - 2", отметил Маубах.

"Мы оцениванием влияние вчерашнего решения по "Северному потоку - 2", в том числе потенциальное обесценение вложений из-за задержки коммерческого запуска", - добавил он.

Как сообщил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.

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