Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии с 23 февраля

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Киев приостановил импорт электроэнергии из Белоруссии со среды, 23 февраля. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

В заявке на среду Украина получает 0 МВт из Белоруссии, такие же данные содержатся на сайте оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго". Во вторник со стороны Белоруссии еще осуществлялись поставки электроэнергии, в определенные часы суток они достигали максимально возможных 900 МВт.

По данным "Укрэнерго", в настоящее время страна не получает электроэнергию из-за рубежа по другим направлениям, а также не экспортирует ее.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев с 24 по 26 февраля намерен проверить в тестовом режиме работу энергосистемы страны в так называемом изолированном режиме, то есть без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял со своей стороны, что Киев находится на финальном этапе реализации плана по отсоединению от энергосистем РФ и Белоруссии и интеграции в европейскую систему. Завершение синхронизации энергетических систем Украины с европейскими, по его словам, запланировано на 2023 год.

В прошлом году в Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, однако позже ведомство заявило, что запасов угля не хватает и с 21 ноября 2021 года импорт из Белоруссии был возобновлен.