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Молния

Немецкая перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по "Северному потоку - 2"

Немецкая перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по "Северному потоку - 2" - Блумберг.

Молния
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы ДНР
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