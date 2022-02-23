YouTube заблокировал канал главы ДНР

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

При попытке войти на страницу появляется надпись, информирующая, что "аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества".

Это не первый случай блокировки видеохостингом ресурсов республик Донбасса. В начале февраля без объяснения причин стали недоступны YouTube-аккаунты агентства Луганской Народной Республики Луганскинформцентр (ЛИЦ), пресс-службы управления Народной милиции и Гостелерадиокомпании ЛНР, а также Министерства информации и управления Народной милиции ДНР. При попытке открыть их страницы появлялось сообщение хостинга о блокировке в связи с "нарушением правил сообщества".