Кузнецова: система приема эвакуированных из Донбасса работает на пределе возможностей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Система приема в России эвакуированных из Донбасса мирных жителей работает на пределе возможностей, есть дефицит кадров, разрабатываются механизмы упрощения алгоритмов оказания помощи. Об этом заявила журналистам в среду вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Есть дефицит кадров, есть дефицит узких специалистов, есть дефицитность вообще системы: образования, здравоохранения. Сейчас эта помощь организована на пределе. Нам нужно понимать, как смягчить, амортизировать повышенную задачу [за счет] упрощение алгоритма, предоставления информации", - сказала Кузнецова.

Руководитель движения "Волонтерский штаб Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов добавил, что будет проводиться смена волонтерского состава, в новый состав будут набирать больше студентов и выпускников вузов для упрощения решения ряда задач.

"Мы сейчас сделали запрос на более квалифицированную помощь: на студентов и выпускников вузов педагогических и психологических факультетов, молодых юристов. Я думаю, что следующий состав будет более профессиональным, мы сможем оказывать более квалифицированную поддержку", - отметил Демидов.

В пятницу 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин сообщили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.