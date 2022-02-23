Кабмин Молдавии утвердил строительство автомобильного моста на Украину через Днестр

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Молдавия и Украина построят автомобильный мост через реку Днестр в районе молдавского города Косэуцы и украинского города Ямполя. Соглашение, подписанное правительствами двух стран, утвердил в среду молдавский кабмин.

"Утверждено соглашение между правительствами Молдавии и Украины о строительстве трансграничного автомобильного моста через реку Днестр на молдавско-украинской границе в районе населенных пунктов Косэуцы - Ямполь", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Мост длиной в 641 м соединит Молдавию с шоссе между украинскими городами Могилев-Подольский - Ямполь - Крыжополь - Бершадь - Умань. Он будет иметь две полосы движения, велосипедные дорожки, два тротуара и эстакаду с украинской стороны. Власти Украины обеспечат финансирование технического проектирования моста, включая его строительство, а также строительство сопутствующей инфраструктуры на своей территории. Молдавия обеспечит строительство дорожной инфраструктуры со своей стороны. Расходы на нее, как ожидается, составят 900 млн лей (около $50 млн).