Перевозки судами FESCO осуществляются в штатном режиме

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Перевозки судами FESCO, кроме контейнеровозов "Феско Магадан" и "Феско Монерон", осуществляются в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении группы.

"Феско Магадан" и "Феско Монерон" попали в санкционный список исключительно в связи со статусом их лизингодателя. Оба судна работают под российским флагом и на внутрироссийских линиях. Остальных судов FESCO санкции не касаются. Все морские перевозки судами группы осуществляются в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе группы FESCO.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении пяти коммерческих судов, принадлежащих компании "ПСБ Лизинг" - дочернего предприятия Промсвязьбанка, в том числе на суда "Феско Магадан" и "Феско Монерон".