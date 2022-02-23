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Санкции в отношении России

Перевозки судами FESCO осуществляются в штатном режиме

В группе отметили, что "Феско Магадан" и "Феско Монерон" попали в санкционный список исключительно в связи со статусом их лизингодателя, оба судна работают под российским флагом и на внутрироссийских линиях

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Перевозки судами FESCO, кроме контейнеровозов "Феско Магадан" и "Феско Монерон", осуществляются в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении группы.

"Феско Магадан" и "Феско Монерон" попали в санкционный список исключительно в связи со статусом их лизингодателя. Оба судна работают под российским флагом и на внутрироссийских линиях. Остальных судов FESCO санкции не касаются. Все морские перевозки судами группы осуществляются в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе группы FESCO.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении пяти коммерческих судов, принадлежащих компании "ПСБ Лизинг" - дочернего предприятия Промсвязьбанка, в том числе на суда "Феско Магадан" и "Феско Монерон".

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