Uniper не видит рисков для работы "Юнипро" в России из-за ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Германский концерн Uniper не ожидает, что обострение ситуации вокруг Украины повлияет на работу его дочерней компании "Юнипро" в России. Об этом сообщил глава германского концерна Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Клаус-Дитер Маубах в ходе пресс-конференции.

"Нет никаких чрезвычайных планов. [Компания] работает в обычном режиме, и я не ожидаю, что ситуация на российско-украинской границе повлияют на работу "Юнипро", - отметил Маубах.

Глава концерна добавил, что станции, которыми управляет "Юнипро", расположены не рядом с границей РФ с Украиной, поэтому текущая ситуация не должна повлиять на их работу.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 48 МВт). 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.