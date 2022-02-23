Подтвержденный ущерб Крыму из-за водной блокады составил более 150 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Документально подтвержденная сумма ущерба бюджету Республики Крым из-за водной блокады со стороны Украины составила более 150 млрд рублей. Тысячи юридических лиц понесли убытки, сообщил ТАСС в среду глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Ранее сообщалось, что власти Крыма готовят материалы для иска по ущербу от блокады.

"Тысячи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей пострадали в результате водной блокады. Они могут, заплатив госпошлину, присоединиться к иску. На данный момент документально подтверждена сумма [ущерба от водной блокады] в размере более 150 млрд рублей, подписаны все необходимые документы. Когда мы просчитывали весь ущерб экономике Крыма - сумма была почти 1,5 трлн рублей", - сказал Трофимов.

Он уточнил, сумма может вырасти по мере завершения идущих сейчас работ. Большая же часть - это именно ущерб для бизнеса: химической промышленности, санаторно-курортного комплекса, сельхозпредприятий, особенно имевших поля для выращивания риса и потерявших возможность вести эту деятельность без мелиорации.

Трофимов пояснил, что основной иск будет подан Совмином Крыма, а любое пострадавшее юрлицо или предприниматель могут присоединиться к нему, заплатив госпошлину. При этом необходимо обосновать сумму ущерба и приложить подтверждающие это документы. "Есть нюансы: для негосударственных органов необходимо заплатить госпошлину, и за них мы [материалы для иска] подать не можем. Но все необходимые действия, чтобы пробить эту дорогу, мы сделали", - подчеркнул собеседник.

По его данным, крупные предприятия Крыма получили соответствующую информацию и сейчас должны принять решение о том, присоединяться ли к иску.

О блокадах Крыма

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей.

Ранее в Госсовете Крыма сообщили, что только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше, работа по подсчету продолжается. Кроме того, 24 августа СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Экоцид", как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.