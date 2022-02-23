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Иран в скором времени откроет торговое представительство в Катаре

По словам президента страны Эбрахима Раиси, представители экономической отрасли Катара заинтересованы в торговле с Ираном и инвестициях

ТЕГЕРАН, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана планируют в скором времени открыть торговое представительство на территории Катара. Об этом заявил в среду президент Ирана Эбрахим Раиси по итогам визита в арабскую страну.

"Открытие торгового представительства Ирана в Катаре должно произойти в скором времени", - цитирует президента его пресс-служба. По его словам, "представители экономической отрасли [Катара] крайне заинтересованы в торговле с Ираном и инвестициях в стране".

Раиси прибыл в Доху в понедельник с двухдневным визитом для участия в Форуме стран - экспортеров газа, который проходил с 20 по 22 февраля. Это первый визит президента Ирана в Катар за последние десять лет. В ходе поездки стороны подписали 14 документов о сотрудничестве в сферах внешней политики, радио и телевидения, транспорта, электроэнергии, культуры и образования.

Теги
ИранКатарРаиси, Эбрахим
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